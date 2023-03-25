اللاعب الياباني تفوقَ على زفيريف المصنف الثالث عشر في البطولة، واكتسحه في المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل ليفشل زفيريف في مجاراة منافسِه خلال هذه المواجهة، ويكسب أيضا دانيال المجموعة الثانية بستةِ أشواط لأربعة، حاجزا بالتالي مقعده في الدور الثالث

وتأهّل المصنّف الرابع عالميّا النرويجي كاسبر رود إلى الدور الثالث بفوزِه على البيلاروسي إليا إيفاشكا بمجموعتين دون رد.

ساعـة وأربع وعشرون دقيقة ً كانت كافية ً للنّجم النّروجي كاسبر رود لحسم المجموعتين بستّة أشواط لإثنين وستّة أشواط لثلاثة على التوالي ليضرب موعدا في الدور الثالث مع الهولندي بوتيك فان دي زانـسخـولب.

هذا وقلب البلغاري غريغور ديميتروف تأخره أمام الألماني يان لينارد شتروف محققا الفوز بمجموعتين لواحدة، وحاجزا مكانه في الدور الثالث. فبعد فوز شتروف بالمجموعة الأولى بستة أشواطٍ لأربعة، استعاد ديميتروف توازنَه محققا الفوزَ في المجموعتين الثانية والثالثة، بسبعة أشواطٍ لستة وستة لأربعة تواليا.

وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس،المصنف ثالثاً عالمياً، الدور الثالث من دون أن يلعب، وذلك بعد انسحاب منافسه الفرنسي ريشار غاسكيه للإصابة في كاحله.

ويلتقي اليوناني في الدور الثالث الفائز من لقاء الأرجنتيني سيباستيان بايس والتشيلي كريستيان غارين.







