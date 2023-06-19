وكانت ميار توجت بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس لتحقق تقدماً كبيراً في تصنيفها العالمي، فيما لم يشهد تصنيف العشر الأوليات تغييرات تذكر، لتحتفظ التونسية أنس جابر بمركزها السادس، وتواصل البولندية إيغا شفيونتيك تربعها على عرش الصدارة.

تصنيف المحترفين

وفي التصنيف العالمي لمحترفي التنس، انضم الأمريكي فرانسيس تيافو إلى قائمة العشر الأوائل لأول مرة في مسيرته.

تيافو المتوج بلقب بطولة شتوتغارت تقدم مركزين ليحتل المرتبة العاشرة، وعلى غرار الأمريكي لم يشهد نادي العشر الأوائل أي تغييرات حيث حافظ نوفاك دجوكوفيتش على صدارته متبوعاً بالإسباني كارلوس ألكاراث في المركز الثاني، يليه دانييل ميدفيديف ثالثاً.

