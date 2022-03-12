لدى الرجال، قلب موراي، تأخره ليفوز على الياباني المتأهل من التصفيات تارو دانيال 1-6 و6-2 و6-4 في الدور الأول.

ورفع موراي عدد انتصاراته إلى 700 في دورات المحترفين "بلوغ هذا الرقم انجاز جيد".



رادوكانو بثلاث مجموعات



ولدى السيدات، بلغت رادوكانو، المصنفة 13 عالمياً، الدور الثالث بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و3-6 و6-1.

حققت بداية قوة لم تكن تتوقعها بعد عودتها من إصابة في الورك أبعدتها عن مباراة في دورة غوادالاخارا المكسيكية قبل أسبوعين.

قالت ابنة التاسعة عشرة التي أصيبت أيضاً بفيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر "كان تحدياً.. الاصابات، البثور. اعتقد أنها تأثيرات غير مباشرة للإصابة بكوفيد وعدم التدريب لثلاثة أسابيع".

تقدمت 3-صفر وحسمت المجموعة الأولى في 26 دقيقة، ثم كسرت ارسال غارسيا مطلع المجموعة الثانية.

لكن غارسيا، ردّت محرزة خمسة أشواط إضافية لتحسم الثانية قبل أن تستجمع رادوكانو قواها وتحسم المباراة في الثالثة.

وصدمت الأميركية أليسون ريسك الإسبانية غاربينيي موغوروسا وهزمتها صفر-6 و6-3 و6-1.

وخسرت الأوكرانية إيليا سفيتولينا أمام البريطانية الصاعدة من التصفيات هارييت دارت 2-6 و6-3 و6-3، لتحقق اول انتصاراتها على لاعبة بين الـ20 الأوليات.

وقاتلت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثالثة والرومانية سميونا هاليب الأولى عالمياً سابقاً لبلوغ الدور الثالث.

خسرت شفيونتيك المجموعة الأولى أمام الأوكرانية أنهلينا كالينينا، لكنها ردّت بقوّة لاحقاً لتفوز 5-7 و6-صفر و6-1.

أما هاليب فقد فازت على إيكاتيرينا ألكسندروفا 6-2 و4-6 و6-2. وتلتقي هاليب الأميركية كوكو غوف الفائزة على مواطنتها كلير ليو 6-1 و7-6 (7-4).





