الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" من قبل beIN SPORTS August 5, 2020 16:38 0:35 دقيقة أعلنت اللجنة ُ المنظمة لبطولة مدريد ماسترز، إلغاء َ نسخة هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد. تقارير إخبارية رافايل نادال دورة مدريد للتنس فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة ليفركوزن يفتقد لخدمات أميري أمام رينجرز 2:05 دقيقة تأجيل مباراة في الدوري المصري بسبب "كوفيد-19" 0:31 دقيقة الموافقة على عودة التدريبات في الأرجنتين 0:48 دقيقة هل صرف الـ"يونايتد" النظر عن سانشو؟ 0:35 دقيقة الغاء بطولة مدريد للـ"ماسترز" 0:23 دقيقة كولن يمدد عقد مدربه جيسدول 0:40 دقيقة ريال مدريد يخوض حصة تدريبية قبل مواجهة سيتي 2:24 دقيقة الخياراتُ التكتيكية سلاح بيب في مواجهة زيدان 0:59 دقيقة أتلتيكو مدريد بتشكيلة مكتملة يستعد لمواجهة لايبزيغ 0:35 دقيقة تعرف على آخر أخبار برشلونة قبل مواجهة نابولي