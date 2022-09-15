وقال فيدرر (41 عاماً) الفائز بعشرين لقب بطولة كبرى في بيان نشره عبر حسابه على تويتر إن "كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن، ستكون آخر مشاركة لي في بطولات ATP".

وأضاف السويسري الذي لم يشارك في أي دورة منذ بطولة ويمبلدون عام 2021 بسبب إصابة في الركبة "سألعب المزيد من التنس في المستقبل بالطبع، لكن ذلك لن يكون في بطولات غراند سلام أو في دورات المحترفين".

وأضاف المصنّف أول عالمياً سابقاً "إنه قرار حلو ومر لأنني سأفتقد كل شيء أعطتني إياه الملاعب. ولكن في الوقت نفسه، هناك الكثير للاحتفال به".

لكن الفائز بثمانية ألقاب في ويمبلدون يعتبر نفسه "أحد أكثر الناس حظاً على وجه الأرض"، موضحاً في بيانه "لقد مُنحت موهبة مميزة للعب التنس ورفعتها إلى مستوى لم أتخيله أبداً ولفترة أطول بكثير مما كنت أعتقد".

