وفازت هاليب بواقع مجموعتين لمجموعة 1-6، 6-2، و7-6 (9-7).

كما بلغت الإسبانية غاربيني موغوروسا المصنفة التاسعة الدور ربع النهائي بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-5 و4-6 و6-4 الأربعاء في الدور الثاني.

وتلتقي موغوروسا في الدور المقبل مع جينيفر برادي الفائزة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 4-6 و6-4 و6-1.



وبلغت ربع النهائي أيضاً البيلاروسية أرينا سابالينكا والكرواتية بترا مارتيتش المصنفتان سابعة وثامنة على التوالي، بفوز الأولى على البلجيكية إليز ميرتنز 6-4 و6-3، والثانية على التشيكية باربورا ستريتشوفا 6-3 و6-3. لتضرب موعداً مع الإستونية أنيت كونتافيت التي تغلبت على الروسية بافليوتشنكوفا 7-6 (7-5) و7-5.

وفي الدور المقبل، تلعب سابالينكا مع الرومانية سيمونا هاليب

