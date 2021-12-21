وقالت جابر، المصنفة عاشرة عالمياً، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر "أكتب لكم هذه الكلمات، لأبلغكم أنني، رغم تلقي اللقاح، جاءت نتيجتي إيجابية لفحص كوفيد-19".

وأضافت أنها تعاني من "عوارض قوية جداً" وتخضع للعزل في تونس، قائلة "آمل أن أتخطى هذا الفيروس سريعاً، وأتماثل إلى الشفاء قريباً".

وكانت جابر توجت الأسبوع الماضي بطلة لدورة أبوظبي الاستعراضية، لتصبح أول عربية تشارك في البطولة وتحصد لقبها منذ انطلاقتها عام 2009.

وتغلبت جابر على السويسرية بيليندا بنشيتش حائزة ذهبية أولمبياد طوكيو 4-6 و6-3 و(10-8).

وكانت بنشيتش أعلنت في وقت سابق عبر تويتر أيضاً إصابتها بالفيروس، مشيرة إلى أنها تعاني من حرارة وأوجاع.

وكانت التونسية قد وصلت إلى أعلى تصنيف في مسيرتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، مع احتلالها المركز السابع، وفق تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه".

كما سجلت موسما ناجحا بامتياز، مع وصولها لربع نهائي بطولة ويمبلدون، بعدما بدأت تلفت الأنظار خلال بطولة أستراليا المفتوحة 2020 حين باتت أول عربية تبلغ ربع النهائي في إحدى بطولات الـ"غراند سلام".