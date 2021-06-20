واحتاجت جابر لقرابة ساعة ونصف لتحسم المباراة النهائية، إذ فازت بالمجموعة الأولى خلال 49 دقيقة والثانية خلال 41 دقيقة.

وباتت جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة المحترفات في كرة المضرب.

وسبق لجابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.

وقالت جابر بعد تتويجها "كنت مدركة بأنه يتعين علي الكفاح لأنني أريد إحراز اللقب كي أتنفس الصعداء وأعطي المثال".

وأضافت "لا توجد لاعبات تونسيات أو عربيات كثيرات يمارسن كرة المضرب، وأنا أريد رؤية المزيد منهن يلعبن إلى جانبي في الدورات".

وتخوض جابر الأحد أيضاً نهائي الزوجي في الدورة نفسها حيث تلعب إلى جانب الأسترالية إيلين بيريز في مواجهة التشيكيتين لوسي هاراديشكا وماري بوزكوفا.