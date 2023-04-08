وحسمت النجمة التونسية المصنفة الخامسة عالميا والثانية في البطولة الأمريكية المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، وحينما كانت أنس متقدمة بأربعة أشواط لواحد في المجموعة الثانية قرّرت كالينسكايا الانسحاب لتضرب أنس جابر موعدا مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا في المربع الذهبي.

