وحسمت النجمة التونسية المصنفة الخامسة عالميا والثانية في البطولة الأمريكية المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، وحينما كانت أنس متقدمة بأربعة أشواط لواحد في المجموعة الثانية قرّرت كالينسكايا الانسحاب لتضرب أنس جابر موعدا مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا في المربع الذهبي.
التونسية أنس جابر تبلغ نصف نهائي بطولة تشارلستون
وحسمت النجمة التونسية المصنفة الخامسة عالميا والثانية في البطولة الأمريكية المجموعة الأولى بستة أشواط دون مقابل، وحينما كانت أنس متقدمة بأربعة أشواط لواحد في المجموعة الثانية قرّرت كالينسكايا الانسحاب لتضرب أنس جابر موعدا مع الروسية الأخرى داريا كاساتكينا في المربع الذهبي.
تقارير إخبارية أنس جابر بطولة تشارلستون