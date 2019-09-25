وكانت المصنفة أولى عالمياً سابقًا تتواجه مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا، المشاركة ببطاقة دعوة والفائزة في تموز/يوليو بلقبها الاحترافي الأول بتتويجها بطلة لدورة بوخارست.

وتلتقي الكازخستانية في الدور المقبل الفائزة من مباراة البيلاروسية آرينا سابالينكا التاسعة في البطولة وحاملة اللقب والهولندية كيكي برتنز السادسة في المنافسات.

وبدت هاليب في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعد أن تقدمت 4-2، لكن منافستها الكازخستانية البالغة من العمر 20 عاما عادت إلى الأجواء وكسرت إرسال الرومانية لتفرض التعادل 4-4 ثم تتقدم على إرسالها 5-4 قبل أن تطلب الأخيرة وقتاً مستقطعاً طبياً.

وبعد عودتها إلى الملعب وخوضها بعض النقاط، قررت بطلة رولان غاروس لعام 2018 وويمبلدون هذا العام الانسحاب بسبب أوجاع في أسفل ظهرها، ما منح ريباكينا أهم فوز لها على لاعبة من نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات (سادسة حالياً).

وكشفت هاليب بعد انسحابها أن إصابتها "في أسفل الظهر. أعتقد أنها إصابة عضلية أكثر من أي شيء آخر، لكني لست متأكدة بعد... لا أعلم إذا كانت نفس الإصابة (التي تعرضت لها في أيلول/سبتمبر الماضي خلال دورة بكين ما أدى إلى انهاء موسمها باكراً). تبدو مختلفة لكنها في المنطقة ذاتها".

وتابعت "بدأت هذه الدورة بشكل جيد. أشعر بخيبة أمل لحصول هذا الأمر (الإصابة) مجدداً في ظهري".



