وكان نادال قد عادة للمشاركة في منافسات التنس بعد غياب أربعة أشهر من خلال مشاركته في دورة أبو ظبي الاستعراضية وخسر أمام البريطاني أندي موراي.

وقال نادال في حسابه على تويتر: "تحياتي جميعاً. أردت أن أعلن بأنه لدى عودتي إلى الوطن بعد المشاركة في دورة أبوظبي، جاءت نتيجتي إيجابية بكوفيد في فحص (بي سي آر) الذي أجريته عند وصولي الى إسبانيا".

وتعتبر المشاركة في أبوظبي خطوة مهمة لنادال الذي أعلن انه لن يشارك سوى بدورة رسمية واحدة قبل انطلاق بطولة أستراليا في 17 كانون الثاني/يناير 2022.

ولا يمكن معرفة إذ كانت إصابته بفيروس كورونا ستحرمه من المشاركة في دورة ملبورن الأسترالية التي تنطلق في الرابع من كانون الثاني/يناير، إذ قال معقباً على ذلك: "نتيجة لهذا الموقف، يجب أن يكون لدي مرونة كاملة في روزنامتي وسوف أقوم بتحليل خياراتي اعتماداً على تطوري. سأبقيكم على اطلاع بأي قرارات بخصوص مشاركاتي المستقبلية! شكراً لكم جميعاً على دعمكم وتفهمكم" .

وابتعد نادال عن الملاعب منذ خروجه من نصف نهائي بطولة رولان غاروس على يد دجوكوفيتش في حزيران/يونيو.

وحاول الإسباني العودة في آب/أغسطس من خلال مشاركته في دورة واشنطن، لكن إصابته في القدم تفاقمت في المباراة التي فاز بها على الأميركي جاك سوك بثلاث مجموعات، ما ساهم في خسارته مباراته التالية أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس.

ويؤمل أن يكون ابن الـ35 عاماً متعافياً لخوض بطولة أستراليا المفتوحة.