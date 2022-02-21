وخاض ألكاراس الذي يراه البعض خليفة لمواطنه رافايل نادال، المباراة النهائية الثانية في مسيرته الاحترافية بعد الاولى في دورة أوماغ الكرواتية عندما نال باكورة ألقابه العام الماضي على حساب الفرنسي ريشار غاسكيه.

وضمن ألكاراس المركز التاسع عشر في التصنيف العالمي لرابطة اللاعبين المحترفين هذا الأسبوع.

ونجح ألكاراس في كسر إرسال شفارتسمان مرتين في المجموعة الأولى وكان الثاني في الشوط التاسع عندما كانا متعادلين 4-4، قبل أن يكسب الشوط العاشر وينهيها في صالحه 6-4.

وكسر ألكاراس إرسال شفارتسمان في الشوط الأول للمجموعة الثانية وفرض سيطرته عليها حتى أنهاها بسهولة 6-2.

وكلل الإسباني مجهوداته الرائعة في الدورة حيث أقصى الإيطالي ماتيو بيريتيني السادس عالمياً في ربع النهائي، ومواطنه الأخير فابيو فونييني الـ38 عالميا في مصف النهائي.

في المقابل، خسر شفارتسمان المباراة النهائية الثانية توالياً بعد سقوطه أمام النرويجي كاسبر رود الأحد قبل الماضي في دورة بوينوس إيرس، وفشل في الظفر بلقب الدورة البرازيلية للمرة الثانية بعد عام 2018 عندما تغلب على الإسباني الآخر فرناندو فرداسكو.

وهو النهائي العاشر الذي يخسره الارجنتيني في 14 مباراة نهائية في مشواره الاحترافي المرصع بأربعة ألقاب في اسطنبول 2016 وريو دي جانيرو 2018 ولوس كابوس المكسيكية 2019 وبوينوس ايرس 2021.

