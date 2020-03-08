(سفيتولينا) المصنفة ُ السابعة ُ عالمياً، لم تحتج سوى لخمسين دقيقة، لتؤمنَ مَقعدَها في أول ِ نهائي ٍ لها هذا الموسم، مُكتسحة ً منافستَها بستةِ أشواط ٍ دون مقابل ٍ في المجموعةِ الأولى، وستةِ أشواط ٍ لواحد في الثانية، لتبلغَ (سفيتولينا) بذلك أولَّ نهائي ٍ لها، منذ خوضِها نهائيَّ البطولةِ الختامية لرابطةِ محترفاتِ التنس، في نوفمبر الماضي

وتلاقي (سفيتولينا) في النهائي، التشيكية (ماريِي بوسكوفا) الفائزة َ على البريطانية (جوهانا كونتا) بمجموعتين دون مقابل، تفاصيلـُهما ستة ُ أشواط ٍ لثلاثة في المجموعةِ الأولى، وستة ٌ لأربعة في الثانية

