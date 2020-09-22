

هانفمان حقق الفوز بمجموعتين دون رد على المصنف الثالث في البطولة منهيا المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة، ومنتزعا الثانية بنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة، ليحجز مكانه في الدور الثاني.

كما تأهل الإسباني روبيرتو باوتيستا أغوت إلى ذات الدور بعد الفوز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي بمجموعتين دون مقابل، بواقع ستة أشواط لأربعة في الأولى وستة لثلاثة في المجموعة الثانية.

وبلغ الإيطالي فابيو فونيني أيضاً الدور الثاني بتغلبه على الألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين لواحدة.

وخسر المصنّف السّادس في البطولة المجموعة الأولى بأربعة أشواط لستة وانتفض في المجموعة الثانية ليظفر بها بستة أشواط لواحد قبل أن تشتدّ المنافسة في المجموعة الحاسمة لكنّ فونيني تمكن من إنهائها لمصلحته بسبعة أشواط لخمسة.



