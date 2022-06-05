نيماير أنهت المجموعة الأولى لصالحها بسبعة أشواط لخمسة قبل أن تتحكم في الأمورِ أكثر خلال المجموعة الثانية وتنتزعها بسهولة أكبر بواقع ستة أشواط لواحد منهية المباراة لصالحها بعد ساعة وتسع وثلاثين دقيقة، لتحقق أكبر ألقابها في بطولات محترفات التنس.