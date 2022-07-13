استقبال رائع للنجمة أنس جابر في تونس من قبل beIN SPORTS July 13, 2022 21:21 2:35 دقيقة وصلت نجمة التنس التونسية أُنس جابر إلى بلادها وسط ترحيب رسمي وشعبي، بعد مشاركتها المميزة في بطولة ويمبلدون وتتويجها ببطولتي مدريد وبرلين. تقارير إخبارية أنس جابر -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة كونتي راض عن مستوى لاعبي توتنهام 3:59 دقيقة المنتخب الزامبي يحجز مقعداً في نصف النهائي 0:29 دقيقة إشبيلية يواصل تدريباته التحضيرية في كوريا الجنوبية 1:09 دقيقة كاستييّخو يطمح إلى إعادة بريق فالنسيا المفقود 2:35 دقيقة استقبال رائع للنجمة أنس جابر في تونس 0:26 دقيقة ليفربول يحط الرحال في سنغافورة 1:23 دقيقة انطلاقة قوية للبنان في كأس آسيا لكرة السلة 2:42 دقيقة سيدات السويد يقتنصن فوزاً مهماً من سويسرا 0:39 دقيقة الثنائي بيلاستيغين وكويّيو يعبر إلى ثمن النهائي 0:38 دقيقة غالان وليبرون يواصلان مسيرتهما في بطولة باريس