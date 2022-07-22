اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا من قبل beIN SPORTS July 22, 2022 13:10 0:30 دقيقة ذكرت رابطة محترفي التنس أنها قررَت إلغاء بطولةِ شنغهاي ماسترز وثلاث بطولات أخرى للرجال كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا في الصين. تقارير إخبارية دورة شنغهاي الصينية -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة موتيل تعبر عن خيبة أملها 1:05 دقيقة بوزياني تأمل في تحقيق نتائج أفضل مستقبلاً 0:43 دقيقة روما يرفض عرضاً من توتنهام لضم زانيولو 0:30 دقيقة اتحاد محترفي التنس يقرر إلغاء بطولة شنغهاي 0:59 دقيقة موتسيبي يتحدّث عن صلاح وماني وميندي 1:14 دقيقة ماني متحدثاً عن صلاح: "لا خلافات شخصية بيننا" 0:48 دقيقة ماني يتحدّث لـ beIN SPORTS عن بدايته مع بايرن 5:22 دقيقة ألمانيا في نصف نهائي بطولة أوروبا للسيدات 0:33 دقيقة كأس مصر: الزمالك يحرز اللقب على حساب الأهلي 4:08 دقيقة ماني يحتفل بطريقة خاصة ويطلق تصريحات عاطفية