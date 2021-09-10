إيما رادوكانو تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس September 10, 2021 06:16 0:44 دقيقة إيما رادوكانو 🇬🇧 تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس على حساب ماريا سكاري 🇬🇷 الملخصات بطولة أميركا المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة إيما رادوكانو تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا 3:48 دقيقة ملخص مباراة الأوروغواي والإكوادور 2:53 دقيقة ملخص مباراة باراغواي وفنزويلا 3:59 دقيقة ملخص مباراة كولومبيا وتشيلي 2:38 دقيقة ملخص مباراة البرازيل والبيرو 3:26 دقيقة ملخص مباراة الأرجنتين وبوليفيا 6:19 دقيقة ليلى آني فرنانديز تتأهل إلى نهائي بطولة أميركا 0:54 دقيقة ساليزبوري وراجيف رام في نهائي زوجي بطولة أميركا 2:35 دقيقة مرسيليا يبدي امتعاضه من عقوبات الرابطة الفرنسية 0:56 دقيقة برشلونة يقدم لاعبَه الجديد دي يونغ لوسائل الإعلام