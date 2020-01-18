هي المباراة النهائية الرابعة لريباكينا البالغة من العمر 20 عاماً، والثانية هذا العام بعد الأولى في شينزين الصينية مطلع الشهر الحالي عندما خسرت أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.

وتوجت ريباكينا بلقبها الثاني بعد الأول على حساب الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في دورة بوخارست العام الماضي وخسرت الكازاخية نهائي دورة جيانغشي الصينية أمام السويدية ريبيكا بيترسون.

وقاتلت تشانغ (30 عاماً) بشراسة وكادت تحسم المجموعة الأولى لكن أداءها تراجع تماماً بعد أن خسرت صراعاً على الشوط السادس من المجموعة الثانية.

وأظهرت ريباكينا تميزاً واضحاً في ضرباتها الأمامية ولم تظهر عليها أي أعراض لإصابة في الفخذ عانت منها في ما قبل النهائي وفازت بأربعة أشواط متتالية لتحرز اللقب بعد 93 دقيقة من اللعب عندما ذهبت كرة تشانغ خارج الملعب.



