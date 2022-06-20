ولم يحتج إيفاشكا سوى لساعة وقرابة نصف الساعة ليحسم فوزه منهيا المجموعة الأولى بستة أشواط لأربعة فيما انتزع الثانية بسهولة أكبر بواقع ستة أشواط لواحد ليضرب موعدا في الدور الثاني مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

