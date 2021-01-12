وكسب كوردا المجموعة الأولى بستة أشوط مقابل ثلاثة، لكن إيسنر المصنف الثاني في البطولة تمكن من العودة في المجموعة الثانية لينتزعها لصالحه بستة أشواط لأربعة، قبل أن يفشل بعد ذلك في مجاراة نسق كوردا في المجموعة الفاصلة، ليحقق الأخير الفوز بها بستة أشواط لثلاثة ويحجز مكانه في نصف النهائي.

وبعد خروجه من البطولة، أعلن إيسنر عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل، وقال إن اتخاذ هذا القرار كان صعبا جدا وإنه فكر فيه مطولا قبل أن ينسحب بسبب القيود الموضوعة على السفر خاصة وأنه سيضطر للابتعاد لفترة طويلة عن عائلته وهو أمر لا يحبذه.

ويواجه كوردا في المربع الذهبي البريطاني كاميرون نوري الذي تجاوز عقبة الأميركي الآخر فرانسيس تيافو بمجموعتين لواحدة، بواقع ستة أشواط دون رد في الأولى، وثلاثة لستة لصالح تيافو في الثانية، قبل أن يحسم نوري المجموعة الفاصلة لصالحه بستة أشواط لأربعة .

