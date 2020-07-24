ويشكل هذا القرار الذي صدر عقب إعلان السلطات الصينية إلغاء جميع المسابقات الرياضية الدولية لعام 2020، ضربة قوية للكرة الصفراء التي تبحث عن التطور في البلد الأكثر سكاناً في العالم.

وقال رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون "نحن مستاؤون جداً لعدم تمكننا من إقامة أحداثنا من الطراز العالمي في الصين هذا العام".

وأضاف "لكننا نحترم القرار الذي اتخذته (السلطات الصينية) ونتطلع للعودة إلى الصين في أسرع وقت ممكن في الموسم المقبل".

ومن بين الأحداث التي تم إلغاؤها بطولة ووهان المفتوحة والتي كانت تعد بتأثير رمزي قوي في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس كورونا المستجد في نهاية العام الماضي، فضلاً عن بطولة الماسترز الختامية في شينزين.

واتخذ القرار ذاته لدى الرجال على الخصوص إلغاء دورة شنغهاي للماسترز وبطولة الصين المفتوحة (للرجال والسيدات) في بكين.

وقال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أندريا غاودنتسي "منذ بداية الوباء، كان موقفنا دائمًا اتباع القرارات المحلية".

وأضاف "نحن نحترم قرار الحكومة الصينية القيام بما هو أفضل للبلاد في مواجهة وضع عالمي غير مسبوق".