"سواريث نافارو" كانتِ الأفضلَ منذ البداية وحسمت ِ المجموعة َ الأولى لصالحها بستة أشواط لواحد قبل أن تواصل تألقها وتفوز في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة محرزة بذلك الانتصار الثالث لإسبانيا التي حجزت مقعدا في النهائيات .
إسبانيا تتجاوز اليابان وتعبر إلى نهائيات كأس الاتّحاد
"سواريث نافارو" كانتِ الأفضلَ منذ البداية وحسمت ِ المجموعة َ الأولى لصالحها بستة أشواط لواحد قبل أن تواصل تألقها وتفوز في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة محرزة بذلك الانتصار الثالث لإسبانيا التي حجزت مقعدا في النهائيات .
تقارير إخبارية