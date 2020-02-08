"سواريث نافارو" كانتِ الأفضلَ منذ البداية وحسمت ِ المجموعة َ الأولى لصالحها بستة أشواط لواحد قبل أن تواصل تألقها وتفوز في المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة محرزة بذلك الانتصار الثالث لإسبانيا التي حجزت مقعدا في النهائيات .

