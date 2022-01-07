إسبانيا إلى النهائي على حساب بولندا January 7, 2022 16:15 1:17 دقيقة تغلب روبرتو باوتيستا أوغوت في مباراة ماراتونية ومثيرة على هوبرت هوركاش الجمعة، ليقود إسبانيا الى نهائي كأس رابطة محترفي كرة المضرب "ATP" على حساب بولندا. تقارير إخبارية كأس رابطة محترفي كرة المضرب -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الإصابة تُبعد فاردي عن صفوف ليستر سيتي 8 أسابيع 1:17 دقيقة إسبانيا إلى النهائي على حساب بولندا 0:41 دقيقة beIN SPORTS تُصبح الناقل الرسمي لبطولة رولان غاروس 0:48 دقيقة بارتي تبلغ نصف نهائي أديلايد 0:49 دقيقة تيرانوفا يفوز بالمرحلة السادسة من سباق رالي داكار 1:08 دقيقة بوريس بيكر يتحدّث عن وضعية دجوكوفيتش 1:23 دقيقة أندروز: " دجوكوفيتش ليس محتجزاً" 0:39 دقيقة صلاح في القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب 2:17 دقيقة آخر تطورات قضيةِ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش 0:29 دقيقة مواجهات مرتقبة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا