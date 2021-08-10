النجمة التونسية لم تجد أي صعوبة في حسم المجموعة الأولى لصالحها 6-1، أُنس المصنفة الثالثة عشرة في البطولة الكندية أكدت تفوقها في المجموعة الثانية رغم محاولات منافستها للعودة في النتيجة لتحسمها أنس 6-3 منهية اللقاء في خمس وخمسين دقيقة.

