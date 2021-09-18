اللاعبة اللاتفية المصنفة في المركز الثلاثين عالمياً فازت في المجموعة الأولى بسهولة بنتيجة ستة أشواط لواحد.

ورغم المقاومة التي أبدتها سامسونوفا خلال المجموعة الثانية، إلا أن أوستابينكو نجحت في الظفر بها بشوط كسر التعادل لتمضي نحو المشهد الختامي.

