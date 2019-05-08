وفازت أوساكا على البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش 6-2 و6-3، وبلغت ربع النهائي لأول مرة حيث ستلاقي الفائزة من مباراة الأوكرانية الصاعدة من التصفيات كاترينا كوزلوفا والسويسرية بليندا بنسيتش.

من جانبها، تغلبت هاليب التي تستعد للدفاع عن لقبها في رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى بمجموعتين نظيفتين على السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا 6-صفر و6-صفر في 44 دقيقة.

وتنتظر هاليب الساعية إلى لقب ثالث في مدريد بعد تتويجها مرتين متتاليتين في 2016 و2017، في ربع النهائي مهمة صعبة حيث ستواجه الأسترالية أشلي بارتي (التاسعة في العالم) والفائزة على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا (مصنفة 43 عالميا) بثلاث مجموعات 4-6 و6-1 و6-2.

وحققت وصيفة البطلة الهولندية كيكي برتنز المصنفة سابعة فوزا كاسحا على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثالثة عشرة 6-1 و6-2، وقد تكون مباراتها المقبلة إعادة لنهائي العام الماضي في حال فوز التشيكية بترا كفيتوفا الثانية على الفرنسية كارولين غارسيا.