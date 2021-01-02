أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة من قبل beIN SPORTS January 2, 2021 13:55 2:17 دقيقة دخلت لاعبة التنس اليابانية "ناعومي أوساكا"، عالمَ القصصِ المصورة أو ما يعرف باسم "المانغا" في بلادِ الشمسِ المشرقة، "ناوومي" انتقلت رفقة َ شقيقتِها "ماري" من واقع ِ ملاعبِ التنس إلى خيال الرسوم ِ والقصصْ. تقارير إخبارية ناعومي أوساكا -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة عقوبات تأديبية بحق جونسون وكودي وكايلب 2:17 دقيقة أوساكا تدخل عالم القصصِ المصورة 0:33 دقيقة الرجاء البيضاوي يبلغ ثمن نهائي كأس العرش المغربي 2:37 دقيقة دونتشيتش يقود دالاس إلى تخطي الوصيف 3:55 دقيقة "مواجهة" توتنهام وليدز يونايتد محط الأنظار 1:41 دقيقة ماذا قال لامبارد قبل مواجهة مانشستر سيتي ؟ 2:59 دقيقة ريال مدريد يدخل مواجهة سلتا فيغو بدون قائده راموس 0:31 دقيقة ليسر سيتي يمدد عقد مدافعه جوني إيفانز 5:19 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل عزف سيمفونية الفوز 0:32 دقيقة برشلونة: كوتينيو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى