أوبيلكا فاز في المجموعة الأولى بصعوبة من خلال شوط كسرِ التعادل ثم وصلت الأمور إلى شوطِ كسر التعادل مرة جديدة في المجموعة الثانية ليفوز أوبيلكا بأطول شوط منذ انطلاقة جولة رابطة محترفي التنس عام 1960، بـ24 نقطة مقابل 22.

