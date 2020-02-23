فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

ولم تجد اللاعبة التونسية، المشاركة في البطولة ببطاقة دعوة، صعوبة في حسم المواجهة بمجموعتين دون مقابل 6-3 و6-2 في مباراة دامت ساعة و10 دقائق.

وهو الفوز الأول لجابر على حساب اللاعبة سينياكوفا في 6 مواجهات جمعت بينهما وفوزها الأول في منافسات الفردي في منافسات البطولة التي تقام بالعاصمة القطرية.

وستكون جابر في مواجهة محتملة في الدور 32 مع الفائزة من مواجهة الأمريكية جنيفر برادي ومواطنتها أليسون ريسك، المصنفة 18 عالمياً.

وتواصل التونسية تقديم عروضها الجيدة هذا العام بعد أن بلغت ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى دورات الغراند سلام، وخسارتها أمام الأميركية صوفيا كينين، المصنفة سابعة على العالم والمتوجة بالبطولة التي أقيمت على ملاعب ملبورن، بنتيجة 6-4 و6-4.

وكانت أنس جابر قد حققت مفاجآت كبيرة في ملبورن وتفوقت على لاعبات مثل الدنماركية كارولين فوزنياكي والصينية وانغ كيانغ، التي أطاحت بالأميركية المخضرمة سيرينا وليامس، في طريقها للوصول لأول مرة إلى دور الثمانية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى.