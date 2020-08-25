أنس جابر تواصل تألقها في بطولة سينسيناتي من قبل beIN SPORTS August 26, 2020 01:22 0:34 دقيقة واصلت التونسية أنس جابر تألقها في بطولة سينسيناتي الأميركية الدولية لكرة المضرب، وتأهلت إلى الدور ربع النهائي. جابر حققت إنجازها بفوزها على الأميركية كريستينا ماكهيل بجموعتين دون رد. تقارير إخبارية دورة سينسيناتي أنس جابر -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة رئيس حكومة كاتالونيا يوجه رسالة وداع لميسي 0:24 دقيقة لابورتا يطالب بارتوميو ومجلس إدراته بالاستقالة 0:28 دقيقة كارليس بويول يدعم ميسي ويسانده 4:30 دقيقة هل من الممكن مشاهدة ميسي في الدوري الإنكليزي؟ 4:50 دقيقة ما هي احتمالات انتقال ميسي إلى إنتر ميلان؟ 4:30 دقيقة ما هي الأسباب الحقيقية وراء قرار رحيل ميسي؟ 9:45 دقيقة هل يعود ميسي إلى الأرجنتين؟ 5:23 دقيقة تداعيات قرار ميسي التاريخي بالرحيل عن برشلونة 9:45 دقيقة بوكا وريفر بليت يتدربان في "فقاعة صحية" 0:38 دقيقة مرسيليا يعلن عن الاشتباه بإصابات جديدة بكورونا