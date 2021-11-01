وتقدمت جابر مركزا واحدا في أحدث تصنيف لتصبح سابعة عالميا، فيما شهد التصنيف الجديد تقدم الإستونية أنيت كونتافيت ستة مراكز لتحتل المركز الثامن وتدخل نادي العشر الأوليات لأول مرة في مسيرتها بعد تتويجها بلقب بطولة ترانسلفانيا لتضمن بذلك حصولها على آخر بطاقات التأهل للبطولة الختامية لرابطة المحترفات حارمة النجمة التونسية من ذلك بتفوقها عليها بمجموع النقاط في سباق التأهل للبطولة.

