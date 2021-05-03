وكانت بينشيتش قد كسبت المجموعة الأولى في شوط كسر التعادل، وتواصلت الندية بين اللاعبتين في المجموعة الثانية، وفيما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بينشيتش بأربعة أشواط لثلاثة، قررت جابر الانسحاب بسبب إصابة في فخذها اليمنى، لتتأهل بالتالي بينشيتش إلى ربع النهائي.

وإلى ربع النهائي أيضا تأهلت التشيكية بترا كفيتوفا بعد فوزها على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتين لواحدة، كفيتوفا كانت كسبت المجموعة الأولى بستة أشواط لثلاثة، قبل أن تعادل كوديرميتوفا النتيجة بفوزها بالمجموعة الثانية بستة أشواط لأربعة، لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة فاصلة، حسمتها النجمة التشيكية لصالحها بستة أشواط لأربعة.

وإلى الدور ذاته عبرت الأسترالية آشلي بارتي بعد أن تجاوزت عقبة البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين دون رد، النجمة الأسترالية استطاعت حسم المجموعة الأولى لفائدتها بصعوبة بواقع سبعة اشواط لخمسة قبل ان تردفها بالمجموعة الثانية عندما حسمتها لمصلحتها بنتيجة ستة اشواط لأربعة لتواجه في الدور المقبل كفيتوفا.