أنس جابر تضع نصب عينيها التتويج بلقب بطولة أميركا المفتوحة من قبل beIN SPORTS August 15, 2022 19:03 0:34 دقيقة قالت نجمة التنس التونسية أنس جابر إنها تضعُ نُصبُ عينيها التتويجَ بلقبِ بطولةِ أمريكا المفتوحة وأنها ستستغلُ مشاركتَها في بطولة سينسيناتي للتحضير بأفضل صورة ممكنة. مقابلات دورة سينسيناتي أنس جابر -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة استاد لوسيل ينال شهادات تقييم مرموقة 0:50 دقيقة توخيل وكونتي يواجهان خطر الإيقاف 0:34 دقيقة جابر تضع نصب عينيها التتويج بلقب بطولة أميركا 1:01 دقيقة فتح الباب أمام مشجعي اليوم الواحد 1:29 دقيقة نادال يتحدث عن آخر تطورات إصابته في البطن 0:42 دقيقة فوز فرنسا على كندا في كأس العالم للشابات 0:54 دقيقة تن هاغ يلغي يوم الراحة للاعبي مانشستر يونايتد 0:44 دقيقة الاتحاد الإنكليزي يدرس ما حدث بين توخيل وكونتي 0:39 دقيقة فياريال يستعير الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو مجدداً 0:37 دقيقة ليما وستوباتشوك يتوجان بلقب "ميندوسا بريميير بادل"