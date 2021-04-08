المجموعة الأولى آلت للفرنسية أليزيه كورنيه بسبعة أشواط لخمسة، لتنتفض بعدها أنس جابر و تُحرز المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة. لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة فاصلة انتهت بألوان تونسية بعدما حسمتها أنس لفائدتها بواقع ستة أشوط لثلاثة أيضا.



