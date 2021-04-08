المجموعة الأولى آلت للفرنسية أليزيه كورنيه بسبعة أشواط لخمسة، لتنتفض بعدها أنس جابر و تُحرز المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة. لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة فاصلة انتهت بألوان تونسية بعدما حسمتها أنس لفائدتها بواقع ستة أشوط لثلاثة أيضا.
المجموعة الأولى آلت للفرنسية أليزيه كورنيه بسبعة أشواط لخمسة، لتنتفض بعدها أنس جابر و تُحرز المجموعة الثانية بستة أشواط لثلاثة. لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة فاصلة انتهت بألوان تونسية بعدما حسمتها أنس لفائدتها بواقع ستة أشوط لثلاثة أيضا.
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