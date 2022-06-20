وكانت جابر واصلت تألقها التاريخي في عام 2022 وأحرزت بطولة برلين بعد انسحاب منافستها السويسرية بيليندا بنتشيتش في المجموعة الثانية بسبب الإصابة.

وتقدمت جابر في التصنيف العالمي مركزاً واحداً وأصبحت ثالثة برصيد 4340.

وفي التصنيف ذاته احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك بالصدارة برصيد 8631 فيما واصلت الإستونية آنيت كونتافيت سيطرتها على المركز الثاني برصيد 4511.

تصنيف الرجال

ولدى الرجال، حافظ الروسي دانييل مدفيديف على صدارة التصنيف، رغم خسارته نهائي بطولة هاله الألمانية أمام البولندي هوبيرت هوركاتش الذي قفز مركزين ليصبح عاشراً فيما شهد التصنيف تراجع الإيطالي ماتيو بيريتيني على الرغم من احتفاظه بلقب بطولة كوينز ليصبح في المركز الحادي عشر، أمام البريطاني كاميرون نوري.. فيما حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على وصافة الترتيب أمام كل من الصربي دجوكوفيتش، والإسباني رافاييل نادال