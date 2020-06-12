أنس جابر تحافظ على تدريباتها من قبل beIN SPORTS June 12, 2020 18:28 0:53 دقيقة أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر أنها حافظت على تدريباتها خلال فترة الحجر الصحي، حتى تكون جاهزة لعودة البطولات واستئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي. -آخر الفيديوهات 23:24 دقيقة لا تفوت الحوار الذي يجريه باسل طبال مع يوسف شيبو 11:24 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة ريال بيتيس بنجاح 0:19 دقيقة دورتموند متشبّث بخدمات حكيمي ولكن... 0:34 دقيقة دي يونغ: " برشلونة سيظهر بوجه مغاير" 0:32 دقيقة إبعاد سيميدو من تدريبات برشلونة ! 0:55 دقيقة "فيفا" يجيز تمديد فترة الانتقالات ! 26:27 دقيقة لقاء مباشر يجريه باسل طبال مع ميغيل أنخيل دياز 0:53 دقيقة رابطة الـ"ليغا" تحذّر اللاعبين ! 0:48 دقيقة عودة مرتقبة للدوري المكسيكي