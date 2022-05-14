ونجحت أنس المصنّفة السابعة عالمياً، في الوصول إلى النهائي الأول لها ببطولة روما المفتوحة للتنس عقب انتصارها على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لواحدة 6-4 و1-6 و7-5.

وبعد أن حسمت أنس المجموعة الأولى خلال 37 دقيقة تقريباً، تراجعت بغرابة في المجموعة الثانية التي آلت لصالح اللاعبة الروسية المصنّفة 23 عالمياً، لكن أنس جابر حافظت على تركيزها في المجموعة الثالثة وحسمتها بصعوبة بالغة رغم تأخرها 5-4 وامتلاك كاساتكينا فرصة حسم المجموعة.

وعدّلت جابر النتيجة بداية 5-5 قبل أن تتقدم 6-5 وتحسم المجموعة التي استمرت لقرابة 53 دقيقة بنتيجة 7-5.

وهذه المرة الثانية توالياً التي تتمكن بها أنس جابر من حسم الأمور في اللحظات الأخيرة بعدما فازت بمباراتها أمس على اليونانية ساكاري بفضل المجموعة الثالثة.

وستواجه جابر في النهائي البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً بعد فوزها السهل على البيلاروسية أرينا سابالينكا 6-2 و6-1.