

واحتاجت النجمة التونسية، الثامنة في البطولة، لنحو ساعة ودقيقتين لحسم المواجهة أمام المصنفة 45 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-3.

ونجحت جابر (27 عاماً)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، لأوّل مرة هذه السنة في الوصول لنهائي إحدى بطولات الألف والثانية في مسيرتها بعد إنديان ويلز الخريف الماضي.

بلغت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، النهائي الأكبر في مسيرتها الاحترافية بتأهلها إلى المباراة القمة في دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية بفوزها الخميس على الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا (43) بنتيجة 6-2، 6-3.



وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق لقبها الثاني في مسيرتها بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية.



وتلعب ابنة الـ27 عامًا في النهائي مع السويسرية جيل تيخمان أو الأميركية جيسيكا بيغولا اللتين تلتقيان لاحقًا.

ونجحت التونسية في تحسين سجلها السيئ ضد ألكسندروفا محققة فوزها الثاني ضدها في ثامن مواجهة بينهما، بعد دورة جوهاي الصينية عام 2017، قبل أن تحقق الروسية أربعة انتصارات تواليًا.