وحسمت التونسية، المصنفة رابعة في البطولة، المواجهة أمام المصنفة 42 عالمياً بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-2.

وستلاقي أنس جابر في ما قبل النهائي الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 47 عالمياً، والفائزة على مواطنتها كوكو فانديفيغي بنتيجة 6-1 و6-2.

وغادرت الإسبانية باولا بادوسا، الثالثة عالمياً، البطولة بعد خسارتها أمام السويسرية بيليندا بنتشيتش، المصنفة 21 عالمياً، بنتيجة 6-2 و6-7 (2-7) و4-6.

وتواجه اللاعبة السويسرية في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا، المصنفة 54 عالمياً، والتي أطاحت بالبولندية ماغدا لينيت بنتيجة 6-صفر و6-2.

