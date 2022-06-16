وضربت جابر المصنفة أولى في الدورة موعداً في الدور التالي مع البيلاروسية ألياكساندرا ساسنوفيتش (38).

وكانت التونسية صرحت أنها تشعر "إنها فوق القمر" بعدما أعلنت المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس رغبتها بخوض فئة الزوجي إلى جانبها في دورة إيستبورن.

وفاجأت سيرينا (40 عاماً) الأربعاء عالم كرة المضرب بقرار عودتها إلى الملاعب لخوض بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، المقررة من 27 الحالي حتى 10 تموز/يوليو المقبل.

قالت جابر ابنة الـ 27 عاماً "ما زلت أشعر أني فوق القمر بعد سماعي للخبر"، وأضافت "أنا فعلاً سعيدة الحظ لأنها اختارتني. أتحرق للعب إلى جانبها. مع هذه الأسطورة".

وأردفت "لطالما أحببت سيرينا، أسلوب لعبها، الطريقة التي تتصرف بها داخل الملعب وخارجه".

وسحقت الأميركية كوكو غوف الصينية شينيو وانغ 6-صفر و6-4.

وتلعب غوف في الدور التالي ضد التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وفازت السويسرية بليندا بنتشيتش (17) التي وصلت إلى نهائي هذه الدورة العام الماضي وخسرت أمام الروسية ليودميلا سامسونوفا، على مواطنة الأخيرة آنا كاليتسكايا 6-4 و1-6 و6-1.





