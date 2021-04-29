ودخلت أنس المباراة بقوة وتمكنت من الفوز في المجموعة الأولى بستة أشواط لاثنين لتواصل تألقها في المجموعة الثانية وتفوز بها بستة أشواط لثلاثة لتحجز مقعدا في الدور الثاني للبطولة .

بدورها عبرت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً، إلى الدور الثاني بعد تغلبها على الأميركية شيلبي روجرز بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-1.

وضربت بارتي في الدور الثاني موعداً مع السلوفينية تمارا زيدانسيك الفائزة على التايوانية سو-وي هسيه بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-2 و6-4.

في المقابل، أقصيت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة خامسة عالمياً، أمام السويسرية جيل تيشمان 6-2 و4-6 و6-7 (5-7).

وفي الدور المقبل، تواجه تيشمان الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بنتيجة 6-1 و7-5.

وفي مباريات أخرى، فازت الألمانية أنجليك كيربر على التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا 7-6 (7-5) و6-1، والهولندية كيكي برتنز على فيكتوريا خيمينيس من أندورا 6-4 و6-صفر.

