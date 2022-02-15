جابر كسبت المجموعة الأولى لمصلحتها بستة أشواط لإثنين. وعادت زفوناريفا في أجواء المواجهة خلال المجموعة الثانية التي حسمتها بستة أشواط لاثنين، قبل أن تنهي اللاعبة التونسية المواجهة بفوزها في المجموعة الثالثة بسبعة أشواط لخمسة لتضرب موعداً في الدور المقبل مع الأمريكية جيسيكا بيغولا.



