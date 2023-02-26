اللاعب التشيلي فرض مجموعة أولى صعبة على النجم الإسباني وفاز بها عبر شوط كسر التعادل، ثم رفع ألكاراث من إيقاعه في المجموعة الثانية ليفرض التعادل بحسمها لمصلحته بواقع 7-5.

وواصل ألكاراث تفوقه في المجموعة الفاصلة ليكتسح منافسه 6-صفر، ويضرب المصنف الأول في البطولة موعداً مع المصنف الثاني البريطاني كاميرون نوري في المشهد الختامي.

هذا وبلغ البريطاني نوري نهائي البطولة عقب تفوقه على الإسباني بيرنابي ثاباتا ميراييس بمجموعتين لواحدة.

نوري وبعد أن فاز في المجموعة الأولى 6-2، تراجع ليخسر المجموعة الثانية 3-6، قبل أن يعود ويظفر بالثالثة، عبر شوط كسرِ التعادل، ضامناً بلوغ ثالث نهائي ٍ له هذا العام.

