وحسمت المصنفة أولى عالمياً المواجهة في ساعة و10 دقائق بواقع 6-3 و6-1.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة بين اللاعبتين، إذ حافظت كل منهما على شوط إرسالها قبل أن تتمكن بارتي من الكسر في الثامن وتحسمها لصالحها في التاسع 6-3.

إلا أن سيناريو الثانية كان مختلفًا كليًا، إذ هيمنت الأسترالية من البداية كاسرة إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي قبل أن تكرر ذلك مرتين لتتقدم 5-صفر وتكون الفرصة سانحة لحسم المباراة على إرسالها، إلا أنها خسرت الشوط السادس، قبل أن تحسم المواجهة على إرسال منافستها 6-1.

وأنهت بارتي المباراة مع 28 ضربة ناجحة مقابل 12 فقط لخصمتها، كما ارتكبت أخطاء مباشرة أقل من السويسرية (21 مقابل 26).

