WTA الختامية - جابر تلاقي بيغولا في دور المجموعات

وفي البطولة البالغة جوائزها 5 ملايين دولار أميركي التي تضم أعلى ثماني مصنفات في العالم على أرض صلبة، تصدّرت جابر، المصنفة ثانية عالمياً، مجموعة نانسي ريتشي التي ضمت بيغولا الثالثة، ساكاري الخامسة وسابالينكا السابعة.

وتقدّم جابر (28 عاماً) أجمل مواسمها، وقد حلّت وصيفة هذه السنة في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

أما مجموعة ترايسي أوستن، فضمت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، مع الأميركية كوكو غوف (4)، الفرنسية كارولين غارسيا (6) والروسية داريا كاساتكينا (8).

وتُعدّ شفيونتيك (21 عاماً) المرشحة الأقوى لنيل اللقب، بعد تتويجها هذا الموسم برولان غاروس وفلاشينغ ميدوز الكبيرتين.

قالت البولندية "سيكون تحدياً كبيراً لمواجهات أبرز اللاعبات كل يوم، دون خوض تلك المباريات السهلة في الدور الأول أو الثاني".

تابعت "أشعر بالفضول ما إذا كنت قادرة على تقديم الأفضل من الألف إلى الياء".

وبعد الدور الأول، تتواجه بطلة كل مجموعة مع وصيفة الثانية في نصف النهائي، قبل أن يقام النهائي في 7 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتُعدّ غوف (18 عاماً) الأصغر في البطولة وغارسيا (29 عاماً) الأكبر.

