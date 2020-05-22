وفاة المصنف أول سابقا الأسترالي كوبر عن 83 عاما

وقال الاتحاد في بيان له "سنتذكره كعملاق في لعبتنا وكلاعب لامع وإداري بارع جدا".

بدوره نعى كريغ تيلي، رئيس الاتحاد، كوبر قائلا "كان آشلي أكثر الأبطال تواضعا وشخصا أحب عائلته قبل أي شيء آخر".

وفاز كوبر عام 1958 بثلاث بطولات كبرى هي أستراليا، وويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة، بعدما كان أحرز بطولة بلاده في عام 1957.

ولم يقتصر نجاح كوبر في منافسات الفردي، بل فاز ايضا بأربعة ألقاب كبرى في الزوجي هي الولايات المتحدة المفتوحة (1957)، فرنسا المفتوحة (1957 و1958)، وأستراليا (1958).

ويتضمن سجله 27 لقبا، بالإضافة إلى لقب مسابقة كأس ديفيس عام 1957.

وكتب عنه مواطنه الأسطوري رود لايفر في تغريدة على حسابه في تويتر "من المحزن جدا أن أسمع رحيل آشلي. لقد كان بطلا رائعا، داخل وخارج الملعب. ويا لها من ضربات خلفية (كان يتمتع بها)! الكثير من الذكريات العزيزة. وداعا صديقي. أفكاري مع زوجة آشلي هيلين وعائلته".







