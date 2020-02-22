هاليب تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 2020

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وأسفرت القرعة التي سحبت أمس الجمعة في مجمع خليفة للتنس والاسكواش بالعاصمة القطرية الدوحة عن مواجهة الرومانية سيمونا هاليب في الدور 32 مع الفائزة من مواجهة الإستونية أنيت كونتافيت، 24 عالمياً، وأناستازيا سيفاستوفا، 41 عالمياً في الدور الرئيسي.

وتوجت اللاعبة الرومانية بلقب بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب في عام 2014 عقب فوزها في النهائي على الألمانية أنجليك كيربر بنتيجة 6-2 و6-3.

وخاضت المصنفة ثانية على العالم نهائي العام الماضي لكنها انهزمت أمام البلجيكية اليزيه ميرتنز، المصنفة 22 عالمياً.

وكانت قد أعلنت الكندية بيانكا أندريسكو انسحابها من البطولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 23 وحتى 29 فبراير/شباط الجاري.

وكانت أندريسكو البالغة من العمر 19 عاماً والمصنفة الخامسة عالمياً أحرزت العام الماضي لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بفوزها في النهائي على الأميركية سيرينا وليامس 6-3 و7-5.

وبعد انسحاب هاليب، ستكون اللاعب البيلاروسية أرينا سابالنكا، المصنفة 13 عالمياً والتاسعة في البطولة، في الدور 32 مباشرة بعد أن كانت ستواجه البولندية إيغا شفيونتيك في الدور الرئيسي.

وستلعب شفيونتيك في الدور الرئيسي أمام دونا فيكيتش، المصنفة 23 عالمياً، والتي كانت تنتظر لاعبة صاعدة من التصفيات للدخول في منافسات البطولة.

* الصورة من نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب عام 2019