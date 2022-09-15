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تنس

هاليب تكشف عن خضوعها لعملية جراحية على مستوى الأنف

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خضعت الرومانية سيمونا هاليب إلى عملية جراحية في الأنف لتحسين التنفس لديها، ما سيبعدها عن المشاركات فيما تبقى من العام الحالي.

Reuters

وكشفت المصنفة التاسعة عالمياً أنها شعرت بـ "إنهاك كامل" بعد خسارتها في الدور الأول أمام الأوكرانية داريا سنيغور في بطولة أميركا المفتوحة الشهر الماضي لتقرر بعدها اتباع النصيحة الطبية والخضوع لعملية جراحية لحل مشاكل التنفس لديها والتي أثرت عليها لأعوام عديدة.

كما كشفت اللاعبة الرومانية أنها كانت قريبة من إنهاء مسيرتها في التنس خلال شهر فبراير الماضي، لأنها لم تكن تعتقد أنها قادرة على العودة إلى قائمة أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي. لكنها أعادت اكتشاف حماسها للعبة بعد اختيارها العمل مع المدرب الجديد باتريك موراتوغلو. 

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