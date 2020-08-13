هاليب تعبر إلى ربع نهائي دورة براغ

وكانت الرومانية، المصنفة أولى في هذه الدورة، استهلت عودتها إلى المنافسات بعد التوقف القسري الذي فرضه فيروس كورونا المستجد، بفوز صعب أيضا على السلوفينية بولونا هرتسوغ بثلاث مجموعات.

وتلتقي هاليب، الفائزة ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون ضمن الغراند سلام، في ربع النهائي البولندية ماغدالينا فريتش التي تغلبت على الهولندية أرانتشا روس 6-3 و2-6 و6-4.

وغابت هاليب عن المشاركات الرسمية منذ تتويجها بلقبها العشرين في دورة دبي في شباط/فبراير الماضي قبل أن يتوقف نشاط الكرة الصفراء منتصف اذار/مارس.

وانسحبت هاليب من دورة باليرمو الإيطالية الأسبوع الفائت بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا، ولم تعلن حتى الآن مشاركتها من عدمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، المقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك اعتبارا من نهاية الشهر الحالي.

ووضع منظمو دورة براغ جميع اللاعبات المشاركات في فندق واحد حجز خصيصا لهذه المناسبة من أجل تقليص مخاطر الإصابة بعدوى "كوفيد-19".